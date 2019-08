The Outer Worlds – Neues Gameplay-Material veröffentlicht

Obsidian Entertainment hat umfangreiche Gameplay-Szenen zum Rollenspiel The Outer Worlds veröffentlicht.

Spielmechaniken des Weltraum-Abenteuers

Die neuen Videos zeigen einige ist der Gameplay-Mechaniken aus The Outer Worlds in Aktion. Im Sci-Fi-Abenteuer können Spieler beispielsweise Verhandlungen den Kämpfen vorziehen oder wichtige Entscheidungen treffen, die den Fortschritt der Missionen signifikant beeinflussen. Zudem ist es möglich einen Begleiter aus einer großen Auswahl an Charakteren auszuwählen und zu individualisieren. Dabei lassen sich selbst Waffen detailliert zusammenstellen und so den Wünschen des Spielers anpassen.

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019.

Quelle: Obsidian