Pokémon Schwert und Schild – Brandneue Informationen über Twitter angekündigt

Die Pokémon Company hat heute über ihren offiziellen Twitter Account bekannt gegeben, dass noch innerhalb dieser Woche neue Details zu dem kommenden Editionen, Pokémon Schwert und Schild, bekannt gemacht werden sollen. Das sogenannte Galar Research Update soll am 7. August 2019 um 15 Uhr erscheinen.

Neue Informationen zur Story von Schwert und Schild?

Noch ist unklar was uns in der Veröffentlichung erwartet. Allerdings wissen wir schon das ein oder andere über die neuen Editionen und können somit einige Themen ausschließen. Die neuen Features Dynamaxing und Gigantamaxing wurden uns bereits letzten Monat ausführlich vorgestellt, einige neue Pokémon kennen wir ebenfalls, darunter auch die Legendären Covermodels Zacian und Zamazenta. Wahrscheinlich wäre es also, dass uns dieses Update unter anderem mit einer Handvoll neuer Taschenmonster beglücken dürfte. Was noch drin steckt ist reine Spekulation. Neue Details zur Story in Pokémon Schwert und Schild sind möglich, ebenso wie umfassendere Ankündigungen bezüglich der Multiplayer Funktionen. Wir bleiben gespannt und berichten euch natürlich sobald das Galar Research Update online geht.

🚨 Galar Research Update 🚨 ✅ Gigantamaxing

✅ New Pokémon

✅ Galar Pokémon League

✅ New Gym Leaders Time to learn more about #PokemonSwordShield! ⚔️🛡️ https://t.co/v3lqiYNYtK pic.twitter.com/rImNTcgMKt — Pokémon (@Pokemon) July 8, 2019

Quelle: twitter.com