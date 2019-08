Ghost Recon Breakpoint – Neuer Trailer stellt PC-Features vor

Es gibt einen neuen Trailer zu Ghost Recon Breakpoint. Dieser fokussiert sich gänzlich auf die PC-Version des Spiels, welche ein paar mehr Features als die Konsolenversion bieten wird. Dazu gehören unter anderem ein Ultra Grafik-Mode und einen Support für mehrere Monitore.

Tretet im Oktober in Ghost Recon Breakpoint gegen Jon Bernthal an

Auf der E3 wurde ja enthüllt, dass der aus Breaking Bad und The Punisher bekannte Schauspieler Jon Bernthal den Antagonisten in Breakpoint spielen wird. Im Trailer ist er ebenfalls zu sehen. Aber natürlich sind die PC-Optimierungen der Hauptaspekt. Discord-Support, Eye Tracking und ein PC Benchmark sind nur einige Features, welche in der PC-Version enthalten sein werden. Der Shooter wird am 4. Oktober erscheinen.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Standard- [PlayStation 4] Der Nachfolger des preisgekrönten Spiels Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Schlüpfen Sie in die Haut eines Ghosts, eines Elitesoldaten des US-Sondereinsatzkommandos, der hinter feindlichen Linien gestrandet ist

Experimentieren Sie mit dem brandneuen Klassensystem, welches Ihnen völlige Freiheit gewährt: Ob lautlos als Panther, als Sturmsoldat oder präziser Scharfschütze - die Entscheidung liegt allein bei Ihnen

Kämpfen Sie allein oder im Team. Treffen Sie sich mit Ihrem Squad in der Kontaktzentrale und schreiten Sie gemeinsam durch die Kampagne oder gegeneinander in spannende pvp Schlachten

Verletzt, verirrt, ohne Backup und gejagt von Ex-Ghosts kämpfen Sie auf Auroa um Ihr Überleben

Quelle: Ubisoft via Youtube