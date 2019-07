Fire Emblem: Three Houses – Synchronsprecher wird nach schweren Vorwürfen ersetzt

Seit gestern ist Fire Emblem: Three Houses auf dem Markt und schon wurde eine erste Änderung im Spiel verkündet. Mit einem Patch wird die Stimme von Byleth, einem der spielbaren Protagonisten ersetzt. Grund dafür sind schwere Vorwürfe von sexueller Belästigung und Gewalt des Synchronsprechers Christopher Niosi. Zudem soll er einen Geheimhaltungsvertrag gebrochen haben.

Neue Stimme in Fire Emblem: Three Houses

Niosi hatte sich in einem Post auf tumblr bei Freunden, Kollegen und ehemaligen Partnerinnen für sein aggressives Verhalten entschuldigt. Neben vielen sexuellen und gewaltsamen Übergriffen gab es angeblich auch einen Vorfall, bei welchem er damit angab, im Mobile-Game Fire Emblem Heroes eine Sprecherrolle innezuhaben, noch bevor dies bekannt gegeben werden durfte. Auch hier sprach er Byleth, welcher dort vor Release von Three Houses mit einem Event eingeführt wurde. Seine Stimme wurde dort nun entfernt und durch die des Sprechers Zach Aguilar ersetzt, mittels Patch kommt Aguilars Stimme nun auch in Three Houses, wie Nintendo bestätigte. Viele Dialoge müssen nicht eingesprochen werden, da es sich in Three Houses um stille Protagonisten handelt, welche lediglich in Kämpfen einige Laute von sich geben.

Quelle: gameinformer