Psychonauts 2 – Microsoft kauft Double Fine Studios und zeigt neuen Trailer

Auf der letztjährigen E3 wurden etliche Studios via Xbox Game Studios von Microsoft aufgekauft, in diesem Jahr war es nur eines: Double Fine Studios. Was das für deren heiß erwarteten Titel Psychonauts 2 bedeuten würde, verriet Double Fine-Chef Tim Schäfer nun per Video: Gar nichts, das Spiel wird wie geplant erscheinen und erhielt im Rahmen des Media Briefings auch einen neuen Trailer.

Psychonauts 2 ist Double Fines letztes Spiel für alle Konsolen

Psychonauts 2 wird auch mit dem Aufkauf von Double Fine Studios für alle Konsolen erscheinen, für die es angekündigt wurde. Somit kommt es nicht nur für die Xbox One und den PC, sondern auch für die PS 4. In der Zukunft konzentriert sich Double Fine allerdings auf Xbox- und PC-Titel. Der gezeigte Trailer zeigt viel Gameplay des gespannt erwarteten 3D-Plattformers, verrät allerdings kein Releasedatum.

Quelle: Xbox E3 2019 Media Briefing