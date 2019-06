Gods & Monsters – Neue IP von den Assassins Creed Odyssey-Machern

Ihre E3 2019 Pressekonferenz beendete Ubisoft mit der Ankündigung eines ganz neuen Spiels namens Gods & Monsters. Es wird ein Open World Action Adventure von Ubisoft Quebec, welche unter anderem für Assassins Creed Odyssey verantwortlich sind. Dieser Fakt ist besonders bei der Thematik des neuen Spiels interessant.

Kämpft in Gods & Monsters gegen antike Monster

Die Macher von Assassins Creed Odyssey sollten sich ja mit griechischer Mythologie auskennen und genau darum geht es in Gods & Monsters. Ihr werdet gegen allerlei antike Monster antreten, um die griechischen Götter zu retten. Dabei werdet ihr zahlreiche Aufgaben bewältigen und finstere Dungeons erkunden. Der Vergleich mit der Zelda-Reihe lässt sich definitiv ziehen. Obwohl es noch eine Weile hin ist bis zum Release, gibt es bereits ein genaues Datum: Das Spiel erscheint am 25. Februar 2020 PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: Ubisoft E3 2019 Pressekonferenz