Bandai Namco – Massive Leaks vor der E3 2019

Eine Katastrophe für Bandai Namco. Kurz vor der E3 2019 leaken aufgrund einer Sicherheitslücke auf ihrer Website gleich drei Spiele, welche eigentlich erst im Laufe der Messe präsentiert werden sollten. Mit dabei ist der neue From Software-Titel in Zusammenarbeit mit George R.R. Martin, ein Remaster und ein neues Tales-Spiel.

Krasse Panne von Bandai Namco so kurz vor der E3

Leaks sind keine Sonderheit mehr in der Branche, besonders nicht vor solch einem Großereignis wie der E3, dennoch muss diese Situation Bandai Namco sehr schmerzen, handelt es sich doch um drei wirklich große Ankündigungen. Das sind sie:

Elden Ring:

Elden Ring heißt das neue Spiel von From Software. Es wurde in Zusammenarbeit mit Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin und Hidetaka Miyazaki, Präsident von From Software erschaffen. Es kommt für PS4, Xbox One und den PC.

Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered

Das mit Studio Ghibli erschaffene JRPG Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin von Level-5 bekommt ein Remaster. Auf den ersten Blick wird es wohl lediglich ein grafisches Update werden, spezifische Details sind noch nicht bekannt. Es erscheint im Herbst diesen Jahres für PC, PS4 und Nintendo Switch.

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered has leaked. pic.twitter.com/9d1PrT2as3 — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) June 7, 2019

Tales of Arise

Ein neues JRPG aus der Reihe der Tales-Spiele kommt. Es heißt Tales of Arise und wird ein dynamisches Action-RPG mit Animationen vom bekannten Animationsstudio ufotable. Es wird das altbewährte Kampfsystem der Tales-Spiele verwenden. Es erscheint für PS4, Xbox One und PC.

