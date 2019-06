Darksiders Genesis – Amazon leakt erste Infos zum Prequel

Lesezeit für diesen Artikel: 2 Minuten

Kurz vor der vermeintlichen Ankündigung von Darksiders Genesis, leakt der Versandhändler Amazon eine Produktseite zum Spiel.

Darksiders Genesis ist ein Prequel

Schon heute Abend wird THQ Nordic das nächste große Spiel im Vorfeld der E3 2019 ankündigen. Dass es sich dabei um einen neuen Teil der Darksiders-Reihe handelt, wird nun aber immer wahrscheinlicher. Grund zur Annahme ist einmal mehr die Webseite Amazon, wo urplötzlich ein Projekteintrag zu Darksiders Genesis auftauchte.

Laut dem Eintrag handelt es sich bei Genesis um ein Prequel, das für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen soll. Demnach setzt der Titel auf eine vereinfachte isometrische Perspektive und macht euch mit dem Reiter Strife bekannt.

Die offizielle Produktbeschreibung zum Spiel:

“Seit Anbeginn der Schöpfung hat DER RAT das Gleichgewicht über die Existenz aufrecht erhalten. Ihre Befehle werden von den Reitern, Nephilim (mächtige Wesen, die aus der unnatürlichen Vereinigung von Engeln und Dämonen hervorgegangen sind) ausgeführt, die sich dem Rat verpflichtet haben und die immense Macht besitzen. Diese Macht war jedoch mit einem tragischen Preis verbunden: Den Reitern wurde befohlen, ihre neu gewonnene Kraft einzusetzen, um den Rest ihrer Art auszulöschen. Was folgte, war eine blutige Schlacht auf Eden, in der die Reiter, dem Willen des Rates folgend, die Nephilim vernichteten. Noch immer benommen von den Ereignissen, haben Eden, WAR und STRIFE noch immer einen neuen Auftrag – LUCIFER, der rätselhafte und täuschende Dämonenkönig, hat sich vorgenommen, das Gleichgewicht zu stören, indem er den Dämonen in der Hölle Macht verlieh. War und Strife müssen diese Meister jagen, Informationen sammeln und sich letztendlich ihren Weg durch eine verworrene, dämonische Verschwörung bahnen, die das Gleichgewicht für immer aus der Balance zu bringen und die gesamte Schöpfung zu entwirren droht.“

Quelle: Amazon