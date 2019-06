Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom – Remake von THQ Nordic angekündigt

Lesezeit für diesen Artikel: 2 Minuten

THQ Nordic kündigte an, im Vorfeld der Messe drei Titel vorab anzukündigen. Das erste Spiel wurde gestern um Punkt 16 Uhr via Twitter enthüllt, nachdem bereits zuvor zwei Teaser-Tweets auf den gelben Schwamm aufmerksam gemacht haben. Es handelt sich hierbei um SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated oder zu Deutsch: Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom Rehydriert.

Neues Spongebob Schwammkopf Videospiel angekündigt

Auf der Steamseite wurden zudem erste Screenshots veröffentlicht, die die Grafik des Remakes eingrenzen. Demnach wird, wie bereits in früheren Spongebob-Spielen, auf einen Comiclook gesetzt. Außerdem heißt es:

Alles klar, Kinder? Das Kultspiel ist zurück, originalgetreu und schwammtastisch! Spiele als SpongeBob, Patrick und Sandy, und zeig dem bösen Plankton, dass sich Verbrechen noch weniger lohnt, als für Mr. Krabs zu arbeiten. Willst du Bikini Bottom vor einer verrückten Roboterhorde retten? Natürlich willst du das! Lust auf einen Unterhosen-Bungee-Jump? Warum auch nicht! Mit vereinten Kräfte den brandneuen Mehrspieler-Modus erleben? Auf in die Schlacht!

Spiel als SpongeBob, Patrick und Sandy, und nutze ihre einzigartigen Fähigkeiten

Rette Bikini Bottom vor Plankton’s fieser Roboterarmee

Komplette deutsche Sprachausgabe

Originaltreues Remake eines der besten SpongeBob-Spiele aller Zeiten

Moderne Graphik und Auflösungen und sorgsam aktualisiertes Gameplay

Brandneuer Mehrspieler-Modus für zwei Spieler, Online und via Splitscreen

Wiederhergestellte Inhalte, wie der Robo Thaddäus Bosskampf und mehr

Das Spiel soll für den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Weitere Details folgen in den nächsten Monaten.

Einen ersten Teaser gibt es ebenfalls. Diesen möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Quelle: THQ Nordic via Twitter