Life is Strange 2 – Launch-Trailer zu Episode 3 erschienen

Am 9. Mai erscheint die dritte Episode der Adventure-Fortsetzung Life is Strange 2. Immer noch seid ihr mit den Brüdern Sean und Daniel unterwegs und müsst darauf achten, Daniels übernatürliche Kräfte unter Kontrolle zu halten. Ein Launch-Trailer zu Episode 3 erlaubt euch einen kleinen Einblick in die zukünftigen Ereignisse.

Es wird dramatisch in Life is Strange 2

Um aufzugreifen, wo Sean und Daniel gerade sind, müssen wir die Episoden 1 und 2 von Life is Strange kurz spoilern. Die Brüder sind nach dem Tod ihres Vaters auf der Flucht, da Daniel aus Versehen mit seinen Kräften einen Polizisten getötet hat. Zwar kamen sie in Episode 2 bei ihren Großeltern unter, jedoch war dies nicht von Dauer. In Episode 3 finden sie Unterschlupf bei den Hippies, welche man bereits in Episode 2 getroffen hat. Es ist jedoch nicht wirklich das erhoffte Paradies. Anscheinend werden sie zur Arbeit auf einer Hanfplantage gezwungen. Zudem driftet Daniel immer mehr von Sean ab und läuft Gefahr, die Kontrolle über seine Kräfte zu verlieren. Ab dem 9. Mai können wir diese Geschehnisse dann selbst erleben.

Life is Strange 2 - Episode 1 | PC Download - Steam Code Die preisgekrönte Life is Strange-Reihe wird mit diesem langerwarteten Sequel von DONTNOD Entertainment fortgesetzt.

Die Brüder Sean (16) und Daniel (9) Diaz sind nach einem tragischen Vorfall gezwungen, vor der Polizei Richtung Mexiko zu flüchten, während sie versuchen, eine mysteriöse, übernatürliche Kraft zu verbergen.

Das Leben auf der Straße ist hart und Sean, jetzt ganz für seinen viel jüngeren Bruder verantwortlich, erkennt, dass seine Entscheidungen ihr Leben für immer verändern werden.

Quelle: Life is Strange via Youtube