Warframe – Platinum Sale startet morgen für PS4 Tenno

Das neue Jahr ist da und wir starten gleich mit weiteren Sales, wo ihr einiges von eurem Weihnachtsgeld investieren könnt. Ab morgen könnt ihr euch vergünstigtes Platinum Warframe holen.

Warframe Platinum Sale startet morgen für PS4

Ihr könnt zwar Platinum recht einfach selbst im Spiel verdienen aber wer etwas sofort haben möchte oder einfach die Entwickler unterstützen will, kann dies ab morgen günstiger machen. Im PSN wird ab morgen ein Platinum Sale starten mit Rabatten bis zu 40% auf die verschiedenen Packs. Wer also einen Tenno Gen Skin im Auge hat oder den Farming Prozess für einen Prime abkürzen will, kann sich hier mit etwas Premiumwährung versorgen.

