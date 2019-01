Super Smash Bros Ultimate – Alle DLC-Charaktere geleakt

Erst vor Kurzem hatte der Dataminer jam1garner auf Twitter einen Hinweis zu einem möglichen DLC-Charakter für Super Smash Bros Ultimate veröffentlicht, den er in den Dateien des Spieles entdeckt hatte. Es wird spekuliert, dass es sich dabei um Erdrick aus Dragon Quest III handeln könnte. Nun erregt ein bestimmter Leak allerdings vermehrt Aufsehen, da sich darin enthaltene Informationen nun tatsächlich bewahrheitet haben.

Alle Kämpfer des Fighters-Pass

Dieser aus dem japanischen Forum 5Channel stammende Leak ist zwar bereits mehrere Wochen alt, scheint jedoch sogar einer der Ersten zu den Super Smash Bros Ultimate DLCs zu sein. In jenem wird sowohl die Existenz von Persona 5 R, als auch dessen Erscheinen in der ersten Hälfte von 2019 vorausgesagt. Da diese Vorhersage dem Teaser sogar voranging und Atlus nun weitere Details zu Persona 5 R für den März angekündigt hat, haben sich beide Prognosen als äußerst zutreffend herausgestellt. Damit verdienen die Infos zu den mutmaßlich noch folgenden DLC-Kämpfern definitiv erhöhte Aufmerksamkeit. Somit finden also angeblich Ryu Hayabusa aus Ninja Gaiden, Steve aus Minecraft, Erdrick aus Dragon Quest III sowie The Marine aus Doom noch Einzug in Super Smash Bros Ultimate. Sofern ihr alle DLC-Figuren nutzen möchtet, schlägt der Fighters-Pass mit 24.99 Euro zu Buche. Andernfalls können diese auch einzeln für 5.99 Euro pro Charakter erworben werden.

Quelle: GearNuke , jam1garner via Twitter