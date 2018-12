Warframe – Fortuna Konsolen Update ist in Zertifizierung

PC Tenno können schon einige Wochen lang im Orb Vallis ihre Runden drehen. Warframe Konsolenspieler müssen aber nicht mehr lange warten.

Gestern war es endlich soweit, Danielle vom Entwickler Digital Extremes, bestätigte, dass das nächste Open World Update in Zertifizierung für PS4 und Xbox One ist. Sollten dabei keine großen Probleme erkannt werden, sollte das Update schon nächste Woche erscheinen. Dabei solltet ihr anscheinend für etwas Platz für den neuen Content schaffen. Es wurde zwar noch nichts zur tatsächlichen Downloadgröße gesagt, es soll aber groß ausfallen.

Yes! That’s right! The @Xbox and @PlayStation Fortuna: Update 24 is IN CERT!

Read about what the Orb Vallis and Fortuna will bring you in Update 24 in our status threads:

— Danielle Sokolowski (@soelloo) 6. Dezember 2018