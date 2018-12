Far Cry New Dawn – Neuer Teil geleakt

Erst gestern gab es ja die Bestätigung, dass ein neuer Far Cry Teil bei den Games Awards enthüllte werden würde. Der Titel Far Cry New Dawn, leakte jetzt aber schon vorzeitig.

Far Cry New Dawn schon jetzt enthüllt

Auf Resetera ist jetzt der erste Screenshot zum neuen Far Cry Ableger aufgetuacht, der in einigen Stunden bei den Game Awards vorgestellt werden soll. Das Cover zeigt dabei zwei Frauen und einen unglücklichen Dritten gefesselt an ein Autodach. Ob es sich bei den beiden Damen um die Hauptcharaktere handelt werden wir vielleicht in einigen Stunden erfahren. Ab 2:30 geht es los mit den Awards.

Far Cry 5 - Standard Edition - [PlayStation 4] Die offene Spielwelt "Hope County" reagiert dynamisch auf die Entscheidungen des Spielers und gewährt so unzählige Möglichkeiten

Far Cry 5 bietet die bisher größte Auswahl an individualisierbaren Waffen und Fahrzeugen

Eine Vielzahl an Fahrzeugen, wie Muscle Cars, Geländewagen, Traktore und auch erstmalig Flugzeugen, sowie das Wildleben von Montana sorgen für abwechslungsreiches Gameplay

Zum ersten Mal kann die komplette Kampagne auch im Zwei-Spieler-Koop erlebt werden

Quelle: resetera.com