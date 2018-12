The Dark Pictures: Man of Medan – Zweiter Teil des ersten Entwicklertagebuchs veröffentlicht

BANDAI NAMCO Entertainment Europe veröffentlicht den zweiten Teil des ersten Entwicklertagebuchs zum kommenden Horrorspiel The Dark Pictures: Man of Medan, das weitere Einblicke in den Gestaltungsprozess des Geisterschiffs gewährt.

Neues Entwicklertagebuch von The Dark Pictures: Man of Medan

The Dark Pictures ist eine Serie filmischer Horror-Einzelspiele, die regelmäßig ein neues, erschreckendes Erlebnis bieten sollen. Die Episoden sind nicht miteinander verbunden und bieten jedes Mal aufs Neue eine brandneue Geschichte, ein neues Setting und neue Charaktere. Die erste Episode erscheint 2019 physisch und digital für PlayStation 4, Xbox One und PC Digital und wird neben einer deutschen Synchronisation auch eine englische, französische, italienische, spanische und russische Sprachausgabe enthalten.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment via Pressemeldung