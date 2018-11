Skylanders: Ring of Heroes – Neue Infos zum Mobile-Ableger veröffentlicht

Com2uS (CEO James Song) hat ein Entwickler-Interview zum kommenden Mobile-RPG Skylanders Ring of Heroes veröffentlicht. Das Interview bietet eine Einführung in das Spiel durch die Entwickler sowie Informationen über seinen Entwicklungsprozess. Hierzu zählen exklusive Features von Skylanders Ring of Heroes, wie die erste Erstellung erwachter Skylanders, wichtige Entwicklungsabschnitte und einiges mehr.

Entwickler-Interview verrät neue Details zu Skylanders: Ring of Heroes

Skylanders: Ring of Heroes ist ein Mobile-RPG, das in Zusammenarbeit von Activision und Com2uS entsteht. Das Spiel bietet eine Handlung mit über 80 verschiedenen Skylanders. Die Spieler nutzen die Element- und Fertigkeits-Kombinationen ihrer Charaktere, um in rundenbasierten Gefechten strategische Vorteile zu erlangen.

Production Project Manager May Cho hierzu: „Wir wissen, wie beliebt die Skylanders-Spiele bei den Fans sind. Wir möchten all den Spaß und die Spannung der Videospiele auch in der Mobile-Fassung vermitteln.“ Assistant Producer Angel Ortiz von Com2uS USA kommentiert: „Mein Ziel und meine Inspiration sind es, bei der Veröffentlichung eines fantastischen Spiels mitzuwirken, das nicht nur die Hardcore-Fans von Skylanders anspricht, sondern Skylanders auch einem neuen Publikum präsentiert (…)“

Hier kann man sich übrigens für das Spiel vorregistrieren.

