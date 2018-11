Fallout 76 – Riesiger Patch hat nicht viel gebracht

Fallout 76 als kontrovers zu bezeichnen ist wohl leicht untertrieben. Viele Spieler hofften darauf, dass der riesige Day One Patch helfen würde.

Fallout 76 Patch war ein Reinfall

Wie Digital Foundry in einem neuen Video präsentierte, hat der gigantische 47GB Patch (PS4) leider nichts an der schlechten Performance vom aktuellen Fallout geändert. Auch wenn Xbox One X und PS4 Pro ein wenig stabiler laufen, gibt es auch hier noch immer massig Bugs und Glitches sowie FPS Einbrüche deutlich unter 20 Frames. Noch schlimmer sieht es da bei der normalen Xbox One und PS4 aus. Bei einem so großen Patch hätte man wohl ein wenig mehr erwarten dürfen.

Quelle: Digital Foundry via Youtube