Warframe – Die Fakten zur Switch Version

Am Dienstag ist es soweit und Tenno werden die Switch Version von Warframe stürmen können. Und wir haben für euch einige interessante Fakten für euch.

Das müsst ihr wissen über Warframe auf der Switch

Wer zum ersten Mal auf der Switch in die Welt der Tenno eintaucht wird selbstverständlich von Beginn an starten müssen. Gleiches gilt leider auch für PS4 und Xbox Spieler, denn für diese Plattformen wird es leider keine Account Kopie geben. PC Spieler werden allerdings für eine begrenzte Zeit ihren Account kopieren können, wobei der PC Account erhalten bleibt. Cross Progression und Cross Play gibt es zwischen keinen Plattformen. Zum Start wird das Mask of the Revenant Update verfügbar sein, die restlichen Updates sollen bald folgen bis alle Konsolen auf dem gleichen Stand sind. Da es sich um ein Free 2 Play handelt werdet ihr zudem kein Nintendo Switch Online Abo benötigen um mit Freunden online zu spielen. Was viele wahrscheinlich freuen wird, ist, das man wie bei Fortnite, nicht auf die Voice Chat App angewiesen sein wird. Einfach ein Headset über Klinke oder USB-C einstecken und schon könnt ihr mit Freunden chatten.

Quelle: Digital Extremes