Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Skyscraper (DVD)

Schwindelerregende Action, atemberaubende Spannung und Superstar Dwayne Johnson, als Kriegsveteranen und ehemaliger FBI-Einsatzchef Will Sawyer (Dwayne Johnson), der im The Pearl, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, für Sicherheit sorgen soll. Kaum hat er sein Amt angetreten, kommt es zur verhängnisvollen Katastrophe: Die 96. Etage steht plötzlich in Flammen. Wills Familie ist dem flammenden Inferno ausgeliefert und er selbst wird der Brandstiftung beschuldigt. Verzweifelt versucht Sawyer, die Brandstifter zu finden, seine Familie aus dem flammenden Inferno zu retten und seine Unschuld zu beweisen.

© 2018 Universal Pictures / Starttermin fürs Heimkino: 15. November 2018

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Universal Pictures eine DVD zum Film Skyscraper,

Gewinner 01: 1x DVD zum Film Skyscraper

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und Facebook.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welchen Film mit Dwayne Johnson findest du am besten?

Skyscraper Universal Pictures Germany GmbH (15.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 99 Minuten

Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller, Pablo Schreiber, Byron Mann

Englisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Türkisch

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 22. November 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Universal Pictures für die Bereitstellung der Preise.