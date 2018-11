Meisterdetektiv Pikachu – Erster Trailer zur Verfilmung des Pokémon-Spinoffs

Meisterdetektiv Pikachu ist eigentlich ein 3DS-Spiel und ein Spinoff der Pokémon-Reihe, in welcher ihr mit Hilfe der namensgebenden Elektromaus Kriminalfälle löst. Dass es eine Verfilmung zu diesem Spiel geben wird ist bereits seit geraumer Zeit bekannt, nun gibt es einen ersten Trailer zu ebendiesem Film, der in den sozialen Netzwerken hohe Wellen schlägt. Grund dafür sind unter anderem die realistischen Pokémon.

Meisterdetektiv Pikachu wird ein Realfilm

Anders als die restlichen Pokémon-Filme wird Meisterdetektiv Pikachu ein Realfilm, in welchem die Taschenmonster per Computeranimation hinzugefügt werden. Es geht um den Jungen Tim, welcher ein sprechendes Pikachu antrifft. Gemeinsam mit dem Pokémon-Maskottchen heftet er sich an einen rätselhaften Kriminalfall. Gesprochen wird Pikachu im Original von Ryan Reynolds, welcher unter anderem Deadpool spielt. Ganz so rau wie in diesen Filmen wird der Humor wohl nicht werden, im Trailer ist jedoch bereits herauszuhören, dass Reynolds immerhin eine ähnliche, wenn auch familienfreundlichere Schiene einschlägt. Meisterdetektiv Pikachu kommt nächstes Jahr in die Kinos.

