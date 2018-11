My Hero One’s Justice – Nächster DLC-Charakter bekannt

My Hero One’s Justice ist seit Ende letzten Monats verfügbar. In diesem Kampfspiel treten die unterschiedlichen Charaktere aus dem Manga und Anime My Hero Academia gegeneinander an. Und nun ist auch der nächste zusätzliche Charakter bekannt, der nach Endeavor und Shoot Deku als DLC-Kämpfer veröffentlicht wird.

My Hero One’s Justice wird stürmig

Es handelt sich um Inasa Yoarashi, welcher sein Debut in der aktuellsten Staffel von My Hero Academia feierte. Er ist ein Schüler der Shiketsu Akademia, eine rivalisierende Schule von U.A. Highschool, auf der unsere Protagonisten lernen. Mit seiner Macke bringt er ordentlich viel Wind nach My Hero One’s Justice,. Er wird am 14. November veröffentlicht.

Quelle: allgamesdelta