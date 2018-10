Games-Charts – Black Ops 4 verteidigt seinen ersten Platz

Auch in dieser Woche schafft es Activisions Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops 4 erneut, seinen Platz auf der Eins zu verteidigen. Zumindest was die PlayStation 4 und Xbox One angeht. Dicht gefolgt von FIFA 19 auf Platz zwei. Neueinsteiger SoulCalibur VI vergibt dennoch ordentlich Prügel und kämpft sich damit auf die Plätze fünf (PS4) und sechs (Xbox One).

SoulCalibur VI entert die Games-Charts

Der Nintendo 3DS darf sich dank Luigi’s Mansion gleich doppelt freuen, denn auch der zweite Teile Luigi’s Mansion 2 Selects steigt wieder auf Platz zwei mit ein. Auf der Nintendo Switch steht Super Mario Party nun vor Dark Souls: Remastered.

Auf PC (“Assassin’s Creed Odyssey”, “Die Sims 4”), PS3 (“FIFA 19”, “Call of Duty: Black Ops 2”), Xbox 360 (“FIFA 19”, “Minecraft”) und Nintendo Wii (“Mario Kart Wii Selects”, “Mario Party 9 Selects”) bleiben die Gold- und Silbermedaillengewinner unverändert.

Quelle: GfK Entertainment