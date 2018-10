Just Dance 2019 – TV-Spot “Der Beat” wurde veröffentlicht

Was wäre Halloween ohne ein neues Just Dance. Spaß beiseite, passend zum Herbst erscheint auch in diesem Jahr wieder ein neuer Just Dance-Teil, sogar für die Nintendo Wii. Zum Release-Tag von Just Dance 2019 veröffentlicht Ubisoft den TV-Werbespot The Beat. In diesem zeigt Ubisoft seine eigene Vision ums Tanzen, indem begründet wird, warum wir Menschen es lieben zu tanzen. Der Spot entstand unter der Regie des preisgekrönten Regisseurs Gary Freedman (Platz 2 der meist ausgezeichneten Werbefilm-Regisseure des Gunn Report) und wurde von La Pac produziert. Der Spot feiert das angeborene Bedürfnis zu tanzen und zeigt die wahre, rohe, allumfassende Freude, die das Tanzen mit sich bringt.

Just Dance 2019 ab sofort im Handel

Spieler dürfen sich in Just Dance 2019 auf 40 neue Songs freuen. Darüber hinaus bietet Just Dance Unlimited, der Dance-on-Demand-Streaming-Dienst über 400 weitere Songs. Just Dance 2019 ist ab sofort für Nintendo Switch, Wii, Wii U, Xbox One, Xbox 360 und die PS4 erhältlich.

Just Dance 2019 - [Nintendo Switch] Erfolgreichstes Tanzspiel überhaupt

40 neue Songs, darunter: Mad Love - Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G; Dame Tu Cosita - El Chombo Ft. Cutty Ranks; Finesse (Remix) - Bruno Mars Ft. Cardi B und viele mehr

Inkl. kinderfreundlichem Kids-Modus

Quelle: Ubisoft via Pressemeldung