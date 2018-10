Diese Ubisoft-Spiele werden im November vom Netz genommen

Im Laufe der Zeit werden ältere Titel regelmäßig vom Netz genommen und die Server abgeschaltet. Dies machen die Publisher meist mit den Titeln, die nur bedingt gut ankamen und mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel haben. So hat Ubisoft nun auch eine Liste veröffentlicht, welche Titel am 19. November 2018 abgeschaltet werden. In erster Linie sind davon die älteren Just Dance Spiele betroffen. Die komplette Liste findet ihr in der Übersicht.

Diese Ubisoft-Server gehen im November vom Netz

Xbox 360 – Just Dance 2018 – 19. November 2018

PS3 – Just Dance 2018 – 19. November 2018

Wii – Just Dance 2018 – 19. November 2018

Xbox 360 – Just Dance 2017 – 19. November 2018

PS3 – Just Dance 2017 – 19. November 2018

Wii – Just Dance 2017 – 19. November 2018

Xbox 360 – Just Dance 2016 – 19. November 2018

PS3 – Just Dance 2016 – 19. November 2018

Wii – Just Dance 2016 – 19. November 2018

Wii U – Just Dance 2015 – 19. November 2018

PS4 – Just Dance 2015 – 19. November 2018

Xbox One – Just Dance 2015 – 19. November 2018

Xbox 360 – Just Dance 2015 – 19. November 2018

PS3 – Just Dance 2015 – 19. November 2018

Wii – Just Dance 2015 – 19. November 2018

Xbox One – Just Dance 2014 – 19. November 2018

PS4 – Just Dance 2014 – 19. November 2018

Wii U – Just Dance 2014 – 19. November 2018

Xbox 360 – Just Dance 2014 – 19. November 2018

PS3 – Just Dance 2014 – 19. November 2018

Wii – Just Dance 2014 – 19. November 2018

PC – I Am Alive – 19. November 2018

PC – Tom Clancy’s EndWar – 19. November 2018

PC – Splinter Cell: Double Agent – 19. November 2018

MAC – Assassin’s Creed 2 – 19. November 2018

PS3 – Rayman 3 HD – 19. November 2018

Xbox 360 – Rayman 3 HD – 19. November 2018

Quelle: Ubisoft