Telltale Games – Studio wird offenbar geschlossen

Telltale Games standen lange Zeit in der Kritik für die sinkende Qualität ihrer Spiele und nicht zuletzt ihrer Engine. Ein Wechsel zur Unreal Engine sollte die Wende bringen, doch jetzt scheint es zu Ende zu sein.

Quellen berichten über Schließung von Telltale Games

Telltale wurde durch The Walking Dead, The Wolf Among Us und weitere Adventure Reihen bekannt und konnte in Sachen Storytelling viele Kritiker überzeugen. Negativ in der Kritik war das Studio allerdings wegen seiner Engine und den teilweise unspielbaren Episoden, die vor allem in den letzten Reihen veröffentlicht wurden. Ein Wechsel zur Unreal Engine sollte helfen neue Seasons unter anderem zu The Wolf Among Us an den Start zu bringen. Wie Quellen jetzt berichten ist Telltale jetzt aber am Ende. Via Social Media meldeten auch viele Mitarbeiter des Studios, nicht dort beschäftigt zu sein. Alle Projekte (unter anderem auch Stranger Things) sollen gecancelt worden sein und eine Bankrott Meldung wurde ebenfalls eingereicht. Die aktuelle letzte The Walking Dead Season soll noch von einem kleinen Team fertiggestellt werden, bevor die Lichter ganz ausgehen. Wir hoffen, dass alle Mitarbeiter neue Beschäftigungen bei anderen Studios finden können.

Quelle: US Gamer