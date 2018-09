Sony PlayStation – Days Gone und Dreams auf der EGX 2018 in Berlin spielbar

Wie ihr britischer Bruder ist auch die EGX 2018 Berlin ganz und gar “For the Players” konzipiert. Aus diesem Grund darf Sony PlayStation natürlich nicht fehlen und bietet somit den Besuchern in Deutschland ein umfangreiches Line-up an Top-Titeln zum anspielen an. So werden die kommenden PS4-Highlights Days Gone und Dreams zum ersten Mal in Deutschland spielbar sein. Gleiches gilt für die Party-Kracher Chimparty und Wissen ist Macht: Dekaden für Sonys innovatives PlayLink-Konzept. Fans von PlayStation VR, die es nicht zur gamescom geschafft haben, erhalten noch einmal die Chance, den niedlichen Astro Bot im Jump’n’Run Astro Bot Rescue Mission in ihr Herz zu schließen, bevor das Spiel am 4. Oktober erscheint.

Sony mit großem Aufgebot auf der EGX 2018 in Berlin

Die Präsenz auf der EGX Berlin ist Teil der Bestrebungen von Sony Interactive Entertainment Deutschland, den Fokus auf mehrere Gaming-Events im deutschsprachigen Raum zu verteilen. Neben der gamescom im August, der EGX Berlin und der gerade zu Ende gegangenen Zurich Game Show wird PlayStation auch im Oktober bei der Game City im Wiener Rathaus vertreten sein. Bei all diesen Events stehen Anspielmöglichkeiten kommender Highlights und frisch erschienener Spiele-Hits im Vordergrund.

Zu den spielbaren First-Party-Spielen zählen:

Days Gone (PS4)

Dreams (PS4)

Astro Bot Rescue Mission (PS VR)

Blood & Truth (PS VR)

Chimparty (PlayLink)

Wissen ist Macht: Dekaden (PlayLink)

Du willst mehr über die EGX 2018 in Berlin erfahren? Dann schaue dir unsere Übersicht zur neuen Spielemesse an.

Quelle: EGX + Sony PlayStation via Pressemeldung