IndieAdvisor & Company – Diverse Entwicklerstudios aus der Hauptstadt auf die EGX 2018 in Berlin

Am 28. September 2018 eröffnet die EGX Berlin, ein Ableger der größten Spielemesse in Großbritannien, zum ersten Mal in Deutschland ihre Pforten. Dort werden nicht nur Blockbuster von internationalen Publishern gezeigt, sondern auch diverse Indie-Produktionen werden die Besucher zu sehen bekommen. Eurogamer.de und IndieAdvisor & Company sind genau für dieses Vorhaben eine Kooperation für die neue Spielemesse eingegangen.

Eigene Indie Area auch auf der EGX 2018 in Berlin

“Die EGX Berlin möchte das größte deutsche Gaming-Event im Herbst für Konsumenten werden. Wir sind uns sicher, dass die EGX Berlin dieses ehrgeizige Ziel mit der Hauptstadt als Standort erreichen wird. (…) Als wir vor längerer Zeit zusammen mit Eurogamer.de den Gedanken entwickelten, Berliner Studios zum Start der EGX Berlin eine kleine Plattform zu geben, dauerte es nicht lange bis zur Umsetzung. Es war einfach eine fantastische Gelegenheit und dazu – mit der bei Indies stets vorhandenen Energie – ein durchweg gelungenes Projekt. Zudem bietet sich hierdurch auch die Möglichkeit, den Berlinerinnen und Berlinern die Bedeutung der lokalen Entwicklerszene näherzubringen”, so André Bernhardt, Geschäftsführer von IndieAdvisor & Company

Zu den Titeln, die zu sehen sein werden, gehören:

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games)

Inner World (Studio Fizbin)

Forever Forest (Mad About Pandas)

Curious Expedition (Maschinenmensch)

Unforseen Incidents (Backwoods Entertainment)

Imagine Earth (Serious Brothers)

Fermi Paradox (Jörg Reisig)

Death Trash (Stephan Hövelbrinks)

UpBreakers (Bootsmann Games)

El Hijo (Honig Studios)

Du willst mehr über die EGX 2018 in Berlin erfahren? Dann schaue dir unsere Übersicht zur neuen Spielemesse an.

Quelle: EGX via Pressemeldung