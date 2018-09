Grandpa and the Zombies – Jetzt auch auf der Nintendo Switch erhältlich

Letzte Woche Mittwoch erschien Grandpa and the Zombies endlich auch für die Nintendo Switch. Der bereits auf iOS und Android erfolgreiche Titel aus Hamburg steht ab sofort für 7,99 EUR im eShop bei Nintendo zum Download bereit. Grandpa and the Zombies ist eine Mischung aus Rätsel-Spiel, Logiktrainer sowie Arcade-Adventure und arbeitet humorvoll mit Zombieklischees. Die Spieler steuern den fußlahmen Opa Willy in seinem rasenden Rollstuhl durch die verschachtelten Gänge eines Krankenhauses, das nach Ausbruch der Zombie-Apokalypse von einer Horde grimmiger Zombies heimgesucht wird, die Opas Gehirn rauben wollen.

Grandpa and the Zombies gibt es nun auch auf der Switch

Grandpa and the Zombies ist Tivolas erster Titel für Nintendo Switch. Das Spiel erscheint in sechs Sprachen für die Regionen Europa, Nordamerika und Australien. Für die nähere Zukunft können sich die Hamburger weitere Titel für Nintendo Switch vorstellen.

“Wir haben größten Wert darauf gelegt, den Schwierigkeitsgrad optimal auszubalancieren. Durch die vielen positiven Bewertungen der bisherigen Nutzer sind wir uns sicher, dass wir genau das richtige Maß gefunden haben,” erklärt Björn Bergstein, Head of Development bei Tivola.

