Overwatch – Weltmeisterschaft kommt nach Frankreich

Es ist WM! Allerdings nicht im Fußball, sondern von Overwatch. Der World Cup kommt an diesem Freitag nach Frankreich, wo die besten Teams der jeweiligen Nationen in Blizzards Shooter gegeneinander antreten. Sechs Teams werden im La Grande Arche in Paris um zwei Plätze des Viertelfinals kämpfen, welches während der Blizzcon vom 02. bis zum 04. November ausgetragen wird.

Auch Deutschland kämpft um die Overwatch-Krone

Zwei der sechs teilnehmenden Teams werden die höchsten Chancen ausgerechnet, das Viertelfinale des Overwatch World Cups zu erreichen. Frankreich und Großbritannien haben die Favoritenrolle inne, doch auch Deutschland, Polen, Italien und die Niederlande kämpfen an diesem Wochenende um den Titel mit. Wie und wo ihr den World Cup verfolgen könnt, entnehmt ihr der offiziellen Seite in der Quelle.

Quelle: overwatchleague