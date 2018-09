Animal Crossing – Der lang ersehnte Switch-Ableger kommt endlich

Die Nintendo Direct endete mit einer Ankündigung, die Fans von Animal Crossing laut jubeln ließ. Nachdem Isabelle als Kämpferin für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt wurden, gaben sie die Hoffnung auf eine Ankündigung eines neuen Spiels der Reihe für die Switch bereits auf, doch diese kam dann doch noch. Im nächsten Jahr dürfen Spieler dann endlich wieder ihre eigenen Dörfer aufbauen und verwalten.

Keinerlei Informationen zu Animal Crossing für Switch

Auch wenn es nun bestätigt wurde, dass sich Animal Crossing für die Switch in Entwicklung befindet, so gibt es null Infos über das Spiel selbst. Der Teaser zeigt lediglich Tom Nook, wie er sich darüber freut, dass Isabelle nun in Smash Bros. mitkämpft, danach bestätigt er den neuen Teil der Reihe. Es soll im nächsten Jahr erscheinen, doch weder wurde Gameplay gezeigt, noch gibt es einen richtigen Namen des Spiels. Fans reicht jedoch derzeit die reine Ankündigung, weitere Infos sollen folgen.

Quelle: Nintendo Direct