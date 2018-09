Golden Sun – Nintendo lässt Spielenamen schützen

Lange hat man nichts von der JRPG-Reihe Golden Sun gehört, seit sie 2010 auf dem DS das letzte mal einen Ableger erhielt. Nun können Fans, nachdem sie jahrelang nach Isaac als Kämpfer für Smash Bros. geschrien haben, endlich Hoffnung haben, denn Nintendo ließ sich neue bzw. alte Spieletitel schützen und Golden Sun ist darunter.

Isaac in Smash Bros. oder doch komplett neuer Golden Sun-Teil?

Was diese Trademarks bedeuten, das vermag niemand wirklich zu sagen. Neben Golden Sun ließ sich Nintendo ebenfalls Wrecking Crew, Rhythm Heaven und Mario Super Slugger schützen. Wrecking Crew ist ein alter NES-Title, Rhythm Heaven ein Rhythmus-Spiel für den DS und Mario Super Slugger ein Baseballspiel für die Wii. All diese vier Titel hat Nintendo sich also erneut schützen lassen, ob was damit angefangen wird, bleibt fraglich. Besonders bei Golden Sun jedoch ist die Nachfrage der Fans groß, besonders da der dritte Teil mit einem Cliffhanger endete.

Quelle: resetera