Switchblade – Auto MOBA ab jetzt im Early Access für Steam und PS4

Feen, Oger und Roboter sind nicht mehr allein im MOBA Geschäft. Mit Switchblade kommen jetzt auch Fahrzeuge an den Start.

Switchblade im Early Access für PS4 und PC

Der Entwickler Lucid Games aus Liverpool hat heute abgekündigt, dass sein neues MOBA im Early Access verfügbar ist. In diesem MOBA stehen sich zwei Teams 5v5 in einer Arena gegenüber und tragen den Kampf in unterschiedlichen Fahrzeugen aus. Jedes der Fahrzeuge bietet dabei unterschiedliche Fähigkeiten und Bewaffnungen. Um erfolgreich zu sein müsst ihr also klug entscheiden mit welchen Gefährt ihr in das Match starten wollt. Wenn ihr selber starten wollt könnt ihr ein Founders Pack erwerben.

Inhalte des Founders Pack

16 Fahrzeuge (plus alle zukünftigen)

16 exklusive Founders Skins für die Fahrzeuge

3 Tage Battle Points Booster (Ingamewährung)

500 Bit Cash (Echtgeldwährung)

PS Plus Nutzer erhalten zudem folgende Boni

Exclusive Fortress V.I.P. skin

Exclusive Mob Buddy V.I.P. skin

Exclusive Flaming Blade V.I.P. skin

Exclusive Sniper Prince V.I.P. skin

Exclusive Healing Hippo V.I.P. skin

Exclusive Sidewinder V.I.P. skin

Quelle: Lucid Games (via Pressemeldung)