Shenmue III – Releasetermin für nächstes Jahr angesetzt

Shenmue I & II sind endlich erhältlich, und von der Gamescom erreichen uns nun endlich Informationen zum Shenmue III Release.

Shenmue III soll im August 2019 erscheinen

Mit dem neuen “The Prophecy” Trailer hat Publisher Deep Silver auf der Gamescom das Release Datum für das lang ersehnte Sequel angekündigt. Positiv ist daran, dass wir ein Datum haben schade ist aber wohl die Wartezeit. Der über Kickstarter finanzierte Titel soll am 27. August erscheinen. Der Trailer gibt uns aber zumindest einen kleinen Einblick in die Story die uns erwarten wird. Hoffen wir das die Zeit schnell vergeht und wir uns in die neue Story vertiefen können.

Quelle: Deep Silver (via Youtube)