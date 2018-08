Dark Souls Trilogy – Reihe erscheint als Komplettversion

Dark Souls kehrt in Form der Dark Souls Trilogy zurück. Alle drei Teile der beliebten und berüchtigten Spielreihe werden bald in einer Box verfügbar sein.

Dark Souls Trilogy bringt die ganze in einer Box zusammen

In Japan gab es bereits seit einiger Zeit eine Box mit allen drei Teilen, allerdings eben auch nur in Japan. Darüber hinaus war die Limited Edition auch nicht ganz billig, was sich für Europa und Nordamerika aber ändern wird. Bandai Namco hat den Release der Trilogie für PS4 und Xbox One für den 19. Oktober angekündigt. Die vollständigsten und aktuellsten Versionen der Teile werden jeweils enthalten sein. Kosten soll die Sammlung etwa 80€.

Quelle: Bandai Namco Entertainment America (via Youtube)