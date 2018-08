Valve – Streaming Plattform scheint sicher

Streaming nimmt eine immer größere Rolle im Entertainment Bereich ein. Valve versucht wahrscheinlich bald selbst in diesem Feld Fuß zu fassen.

Valve startet bald seine eigene Streaming Plattform

Mit dem jährlichen Dota 2 Tournament, The International, in Reichweite scheint das nächste Projekt der Steam Betreiber ebenfalls auf dem Weg zu sein. Via Venture Beat wurde bekannt, dass die Half Life Macher die Domain Steam.tv registriert haben. Schon lange gab es Gerüchte um einen eigenen Streaming Dienst, jedoch hat man außer der registrierten Domain noch keine weiteren Informationen erfahren können. Vor allem in wie weit Nutzer ihre eigenen Spiele dort streamen können oder man eher eine Art TV Kanal mit ausgewählten Content zu sehen bekommt, ist unklar. Möglicherweise hören wir aber zum Event mehr über den Streaming Dienst.

Quelle: Venture Beat