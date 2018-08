Far Cry 5 – Dead Living Zombies DLC erscheint am 28. August 2018

Ubisoft kündigte an, dass mit Dead Living Zombies am 28. August das dritte Far Cry 5 Post-Launch Abenteuer für Playstation 4, Xbox One und PC erscheint. Guy Marvel, der Filmdirektor aus Far Cry 5 kehrt mit diesem Zombie-Abenteuer zurück, das sieben einzigartige Karten umfasst. Dead Living Zombies kann eigenständig als DLC, als Teil des Far Cry 5-Season Passes, oder als Teil der der Gold Edition erworben werden.

Dritter DLC zu Far Cry 5 erscheint am 28. August 2018

Dead Living Zombies führt die Spieler mit Guy Marvel zusammen, während der D-Movie-Regisseur an seiner Vision einer große Zombie-Saga arbeitet. Die Maps wurden mit dem starken Far Cry Arcade Editor erstellt und führen die Spieler in sieben unterschiedliche Film-Szenarien, in denen sie auf Dächern, auf Farmen und in Militärbasen gegen Horden von Untoten kämpfen. Nach dem erfolgreichen Bezwingen jedes Szenarios, können die Spieler im Score-Attack-Modus antreten um eine 3-Sterne-Wertung zu erreichen und so neue Waffen für ihre Abenteuer in Hope County freizuschalten.

Alle Far Cry-Spieler erhalten außerdem neue Elemente für Far Cry Arcade, die es Ihnen erlauben noch mehr aus ihren eigenen Maps herauszuholen, darunter Skript-Werkzeuge und zerstörbare Objekte. Diese Ergänzungen und weitere Bauteile werden mit Titel-Update 10 verfügbar sein.

Quelle: Pressemeldung