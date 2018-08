gamescom 2018 – Diese Publisher kündigen Weltpremieren an

Bereits in wenigen Tagen beginnt eine der größten Videospielmessen der Welt, die gamescom in Köln. Die Messe findet nun schon zum zehnten Mal statt und anlässlich dieses Jubiläums kündigen viele Publisher sogar Weltpremieren an. Einige der Neuankündigungen werden sogar direkt nach der Vorstellung an den Ständen der Publisher in der entertainment area spielbar sein.

Welche Publisher stellen uns Weltpremieren vor?

Es ist bereits bekannt, dass Publisher wie Ubisoft und THQ Nordic mit ganz neuen Spielen zur gamescom anreisen werden. Der Titel von THQ Nordic basiert auf einer bereits etablierten Marke des Publishers, zum Spiel von Ubisoft ist leider nicht genaues bekannt. Square Enix bringt zudem die öffentliche Premiere des ersten Trailers zu Life is Strange 2 mit. Eine weitere Neuankündigung erwarten wir von Koch Media und seinem Publishling Label Deep Silver, doch auch von einem europäischen Spiele-Entwickler erwartet uns ein völlig neues Spiel zur gamescom Eröffnung von Bandai Namco Entertainment.

Quelle: Pressemeldung