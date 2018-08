Gewinnspiel – Wir verlosen 3x T-Shirts zu Sonic Mania Plus

SEGA bringt das von Fans geliebte und von Kritikern gefeierte Sonic Mania nun endlich in der Box! Erleben Sie Sonic, Tales and Knuckles in einem unvergesslichen Abenteuer auf Angel Island, welches mit jeder Menge Retro-Charme zu überzeugen weiß. Helfen Sie den drei Helden und vielen weiteren ikonischen Charakteren aus dem Sonic-Universum herauszufinden, welche mächtige Energiequelle sich auf der Insel befindet und verhindern Sie, dass Dr. Eggman sie in seine Gewalt bringt.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Koch Media und SEGA drei T-Shirts zu Sonic Mania Plus.

Gewinner 01 – 03: je 1x Sonic Mania Plus T-Shirt

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welches Sonic-Spiel findest du am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 28. August 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Koch Media für die Bereitstellung der Preise.