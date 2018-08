The Elder Scrolls Online – Wolfhunter-Erweiterung erhält ein Erscheinungsdatum

Vor einiger Zeit kündigte Bethesda eine neue Erweiterung zum hauseigenen MMORPG The Elder Scrolls Online an. Die Erweiterung trägt den Titel Wolfhunter und wird zwei neue Dungeons für vier Spieler mit sich bringen. In der Mondjägerfeste und dem Marsch der Aufopferung werdet ihr den namensgebenden Werwölfen begegnen. Natürlich werden auch neue Ausrüstungsgegenstände und Sammlungselemente in den Ebenen des daedrischen Fürsten zu finden sein.

Erscheinungsdatum der Wolfhunter-Erweiterung

Im Rahmen der diesjährigen Quake Con enthüllten die Verantwortlichen von Bethesda nun das Releasedatum der Erweiterung. Demnach könnt ihr am 13. August auf dem PC und am 28. August auf der Xbox One und der PS4 auf Werwolf-Jagd gehen. Einen passenden Trailer zur neuen Erweiterung gab es ebenfalls zu sehen:

