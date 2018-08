Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli – Neuer Trailer zeigt Mega-Entwicklungen

Es gibt mal wieder einen neuen Trailer zu Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli. Dieser trägt den Titel “Die Wahl zwischen Pikachu und Evoli ist erst der Anfang!” und zeigt etwas mehr von der Spielewelt Kanto, neuen (bzw. altbekannten) und ein Feature, von dem nicht ganz geklärt war, ob es im Spiel vorhanden sein wird.

Es gibt Mega-Pokémon in Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli

Der Trailer zeigt nun nach Rocko und Misty auch den dritten Arenaleiter Major Bob in Aktion. Des weiteren sehen wir Jessie und James von Team Rocket sowie die M.S. Anne, das Kreuzfahrtschiff in Oliviana City. Was Fans jedoch wohl am meisten interessiert ist, dass nun bestätigt wurde, dass es wieder Mega-Entwicklungen geben wird. Im Trailer sehen wir Turtok, Glurak und Bisaflor, die drei Starterpokémon, eine Mega-Entwicklung durchführen. Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli erscheinen am 16. November auf der Switch.

Quelle: Offizieller Pokémon Youtube Kanal