Super Smash Bros. Ultimate – Neue Direct-Ausgabe in wenigen Tagen

Mit einem aktuellen Tweet bestätigte Nintendo auf Twitter, dass in wenigen Tagen eine Nintendo Direct zum Beat’em Up Super Smash Bros. Ultimate abgehalten wird. Demnach solltet ihr am 8. August um 16 Uhr deutscher Zeit die Augen und Ohren offen halten. Die Präsentation wird von Director Masahiro Sakurai gehalten und wird euch mit den neusten Informationen zu Super Smash Bros. Ultimate versorgen.

Seid am 8. August um 16:00 Uhr dabei, wenn Masahiro Sakurai im Super #SmashBros Ultimate-Direct die neuesten Infos zum Spiel live präsentiert. 👉 https://t.co/4B2trnACiL pic.twitter.com/kXQQbA4b6Z — Nintendo DE (@NintendoDE) August 6, 2018

Heiß ersehnt: Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 7. Dezember 2018 für die Nintendo Switch. Bis dahin müsst ihr euch noch gedulden, allerdings wird das Spiel auch auf der diesjährigen gamescom vertreten sein und kann ich Köln bereits vor dem Release getestet werden.

Quelle: @NintendoDE (via Twitter)