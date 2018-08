RIDE 3 – Milestone wird mit spielbarer Demo auf der gamescom 2018 sein

Spieler aus aller Welt haben vom 22. bis 25. August 2018 die Chance in Köln, das Spiel am Stand von Bandai Namco Entertainment erstmalig anzuspielen. Die verfügbare Demo wird insgesamt sechs verschiedene Strecken und 35 Motorrad-Modelle enthalten. Die Tradition des RIDE-Franchise wird mit dem dritten Teil fortgeführt, wobei sie vor allem in Sachen Realismus, Individualisierungsmöglichkeiten und Inhalt überarbeitet wurde. Dank der Unreal Engine 4 und der innovativen, zahlreichen neuen Features können die Spieler das Adrenalin eines echten Rennfahrers fühlen.

RIDE 3 auf der gamescom 2018 spielbar

Die finale Version von RIDE 3 bietet über 230 Motorräder und 30 verschiedene Strecken. Spieler können sowohl das Aussehen als auch die Performance ihrer Motorräder anpassen. Außerdem wird es einen komplett überarbeiteten Karrieremodus geben, bei dem in verschiedenen Kapiteln die Geschichte einer speziellen Motorrad-Kategorie, eines Herstellers und der Strecken erzählt wird.

RIDE 3 erscheint am 8. November für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC.

Quelle: Bandai Namco via Pressemeldung