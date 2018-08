Overwatch – Sommerspiele 2018 starten nächste Woche

Die Sommerspiele waren 2016 das erste Event, welches in Overwatch abgehalten wurde. Es gab neue Skins, Highlightintros und Emotes sowie einen neuen Spielmodus mit Lucioball. Seitdem sind viele saisonale Events für Blizzards Shooter veröffentlicht worden, wurden nach einiger Zeit allerdings lediglich recycelt. Und so gibt es auch in diesem Jahr wieder die Sommerspiele mit neuen Skins etc.

Make a splash with WAVERACER https://t.co/JW0Aei8tV0 (Legendary)! 🌊 Join us in Busan for Summer Games, kicking off August 9. pic.twitter.com/0IO0BKZMuc — Overwatch (@PlayOverwatch) August 4, 2018

Break enemy lines with Gridironhardt Reinhardt (Legendary)! 🏈 Join us in Busan for Summer Games, kicking off August 9. pic.twitter.com/DIHj9XmaBv — Overwatch (@PlayOverwatch) August 4, 2018

Die Overwatch-Sommerspiele diesmal in Korea

Auch beim diesjährigen Sommerspieleevent von Overwatch wird der Lucioball-Modus am Start sein. Ähnlich wie im letzten Jahr wird es dazu eine neue Map geben, welche sich zum Estádio das Rãs und zu der Sydney Harbour Arena dazugesellt. Zwei neue Skins für das Event wurden auch schon enthüllt, eines für D.Va und eines für Reinhardt. Das Event beginnt am 9. August.

Quelle: @playoverwatch via Twitter