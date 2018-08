Fortnite – Android App nicht über Google Playstore

Epic Games ist mit Fortnite weiterhin auf einem Höhenflug. Daher will man auch bei der Android Version eigene Wege gehen.

Fortnite für Android nicht im Google Playstore

In einem Interview mit The Verge erklärte Epic Games CEO Tim Sweeney, dass man die Android Version des Battle Royale Shooters nicht über den Google Playstore anbieten werde. Als Grund gab er an, das so der direkte Kontakt zu den Spielern gehalten werden soll. Der wirkliche Grund dürfte aber wohl eher die finanzielle Seite sein. Google verlangt 30% der Einnahmen über den Playstore und diesen Anteil möchte Epic mit Sicherheit nicht abgeben. Fans werden die App also nur über die Epic Homepage erhalten können. Erscheinen soll die App noch in diesem Sommer.

Quelle: The Verge