Crowfall – Community Party auf der gamescom 2018

Auch wenn Crowfall noch in der Entwicklung steckt, hat es durchaus seine Community. Aus diesem Grund veranstaltet der Entwickler Travian Games in diesem Jahr erneut eine Community Party auf der gamescom 2018 im Meltdown. Die Party wird allerdings nur für geladene Gäste und ab 18 Jahren sein. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. Allerdings sind die Tickets auch stark limitiert und können nur im offiziellen Forum beim Senior Community Manager Ceollach angefordert werden.

Crowfall mit Community Event auf der gamescom 2018

Wer doch lieber in seinen eigenen vier Wänden sitzen möchte, kann sich den Live-Stream zum Event anschauen. Die Party soll nämlich auch übertragen werden. Genauere Informationen werden noch bekannt gegeben. Travian und ArtCraft Entertainment werden ebenfalls vor Ort sein. Meldet euch also schnell an, um eventuell noch an der Party teilzunehmen.

Quelle: community.crowfall.com