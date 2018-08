Auch außerhalb der Messehallen wird es wieder einige Events und Partys geben, um dem stressigen Messealltag zu entkommen. Während die Vorbereitungen für die gamescom 2018 bei jedem Entwickler und Publisher gerade so richtig Fahrt aufnimmt, gibt es von der Anno Union eine erste Ankündigung für den Auftritt auf der diesjährigen Messe. Das Anno Union GC2018 Community Dinner wird am 23. August 2018, also dem Donnerstag, um 21 Uhr im Restaurant “Em Kölsche Boor” stattfinden. Um daran teilzunehmen muss lediglich ein Google-Formular ausgefüllt werden.

Anno 1800 Community Dinner auf der gamescom 2018

Die Anmeldung über das Formular ist Pflicht

Die Anmeldefrist ist der 6. August

Einladungen werden via E-Mail versendet

Nur mit Einladung kann man an dem Event teilnehmen

Es wird nur begrenzt Platz verfügbar sein

Teilnehmer müssen 18 Jahre oder älter sein

Es wird am Abend für das leibliche Wohl gesorgt

Ein Messeticket ist NICHT vonnöten

Quelle: Anno Union