Strange Brigade – Trailer zeigt Post Launch Inhalte

Rebellion zeigt in einem neuen Trailer welche Inhalte Strange Brigade nach Release erhalten wird. Waffen, Story, Outfits und noch viel mehr erwarten euch.

Strange Brigade bekommt einige Goodies nach Release

Rebellion verspricht monatliche Content Updates für den Shooter, der euch immer wieder zurückbringen soll. Was genau diese kostenlosen Updates im Detail enthalten werden, ist aber noch unklar. Was klar ist, sind die Inhalte des Season Pass. Dieser wird eine weitere dreiteilige Story bieten mit drei neuen Gebieten (Isle of the Dead, Sunken Kingdom, Pyramid of Bes) sowie neue Waffen, Charaktere, Outfits und mehr. Erscheinen soll der Mumien und Monster Shooter am 28. August für PS4, Xbox One und PC.

Quelle: StrangeBrigade