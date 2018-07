Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im August

Ein Monatswechsel bedeutet für Xbox Besitzer auch neue kostenlose Spiele im Xbox Games with Gold-Abo. Und der August haut mal die richtigen Knallertitel raus, sowohl für Xbox One als auch für die Xbox 360. Das Timing könnte auch kaum besser sein, denn aktuell gibt es eine Mitgliedschaft im Programm im Angebot.

Diese Spiele sind im August in Xbox Live with Gold

Auf der Xbox One macht Forza Horizon 2 das Rennen und zwar die 10th Anniversary Edition. Ihr könnt sie euch vom 1. bis zum 31. August herunterladen. Ab dem 16. August gibt es ebenfalls noch Ubisofts Mittelalterklopper For Honor obendrauf, dieses Spiel ist bis zum 15. September verfügbar. Auch für die Xbox 360 gibt es gute Spiele: Dead Space 3 ist vom 1. bis 15. August erhältlich, Epic Mickey 2: The Power of Two vom 16. bis zum 31. August.

Xbox Live Gold Mitgliedschaft 3 Monate [Xbox Live Download Code] Online-Multiplayer in der weltweit führenden Gaming-Community

Erhalte dank Games with Gold jeden Monat bis zu vier Spiele umsonst

Profi tiere mit Deals with Gold von exklusiven Rabatten

Erstklassige Entertainment-Apps wie Netflix oder Amazon Prime Video

Deine Spielstände auf all deinen Konsolen dank Cloud-Speicher

Quelle: Polygon