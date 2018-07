Warframe – Top Cow Comic Band erscheint Ende des Monats

Warframe wird Ende des Monats nicht nur in spielbarer Form erhältlich sein, sondern auch Leseratten werden versorgt. Top Cow wird einen Comic Band veröffentlichen.

Warframe Comic Band erscheint bald

Nicht mehr lange und die Fans des geschriebenen Worts unter den Tennos werden sich in den ersten Comic Band vertiefen können. Der Band fasst dabei die ersten fünf Einzelbände zusammen. Ihr könnt hier einen tieferen Einblick in die Geschichte um die Tenno, Orokin und im speziellen Captain Vor erhalten. Auf 144 Seiten erwartet euch zudem Art von Studio Hive die bereits an der Bushido und American Legends Reihe gearbeitet haben. Erscheinen soll der Comic Band am 31. Juli und soll 19,99€ kosten (Kindle Version erhältlich für 14,99€).

Warframe Vol. 1 Matt Hawkins, Ryan Cady

Image - Top Cow

Kindle Edition

Englisch

