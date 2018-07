Playstation Store – 5€ Minimum ist aufgehoben

Der Playstation Store hat ja inzwischen einiges zu bieten, angefangen bei den großen Triple A Titeln bis hin zu kleinen Indie Titeln. Jetzt hat Sony eine Störquelle aus dem Store entfernt.

5€ Zwang aus Playstation Store entfernt

Wer schon einmal im Store lediglich einen Avatar, Theme oder ähnliches unter 5€ kaufen wollte, hat mit Sicherheit schon öfter erlebt, dass ihr dann einen Fünfer aufladen musstet. Sony begründete diese Mindestaufladung mit Transaktionsgebühren und so mussten Käufer immer in den sauren Apfel beißen. Seit einigen Tagen sieht es aber so aus als hätte Sony die Mindestaufladung entfernt. Zukünftig müsst ihr also Avatare oder Themes direkt kaufen ohne mehr Geld aufladen zu müssen.

Quelle: PSN